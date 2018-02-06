У переселенцев из-за проверок пропадают пенсии за два месяца. Новости

Пенсионерке-переселенке из Донецка Валентине, проживающей сейчас в Покровске (Донецкая обл.), прекратили выплату пенсии, а когда восстановили выплаты, оказалось, что не за весь период. В Пенсионном фонде женщине заявили, что это не их ведомство «списало» пенсионные выплаты. С вопросом, кто и на каком основании лишил ее пенсии за два месяца дончанка-переселенка в эфире телеканала «112 Украина» обратилась к заместителю министра социальной политики Украины Николаю Шамбиру.

«Мы с мужем из Донецка, живем здесь постоянно, он работает. В начале сентября мы сменили жилье, и я не успела в социальной службе перерегистрироваться. Там говорят, на протяжении 10 дней надо было сделать. Я этого не сделала. Я получила свою справку 6 октября, т. е. с опозданием. Мне заблокировали пенсию на 4 месяца

«Получила в сентябре и получила в январе. В январе я получила за два последних месяца – за декабрь и за январь. За те два месяца, ноябрь и октябрь, мне сказали, что пенсию с меня сняли. Вот я хочу спросить – на каком основании? Кто это делает? В Пенсионный фонд Украины я звонила, там сказали, что ни с одного пенсионера они пенсии не снимают. Кто снял с меня пенсии? Социальная служба?» – задала вопрос замминистра социальной политики Николаю Шамбиру пенсионерка-переселенка.

Чиновник признал, что такой факт имеет место. «К сожалению, есть такой вопрос. В этом случае у нас в порядке написано о том, что, если человек при проверке не была на месте и мы не знали, где он, он не обратился своевременно, пенсия приостанавливается, а потом восстанавливается через два месяца. В данном случае есть комиссия, которая рассматривает эти вопросы. Если она находит уважительную причину отсутствия, то она возвращает за два месяца, если не находит – соответственно такое решение не принимается, но сейчас мы рассматриваем вопрос, чтобы эти вопросы по пенсиям решить, чтобы они выплачивались непрерывно», – ответил Шамбир.

Решить проблему Валентины он пообещал путем обращения к комиссии, чтобы выяснить была ли уважительная причина лишать ее пенсии за два месяца. «Я возьму данные, мы обратимся в комиссию, чтоб они пересмотрели свое решение, есть ли уважительная причина или нет. Мы этот вопрос рассмотрим. Тут есть вопрос, который нужно рассмотреть, где именно человек был», – сказал замминистра соцполитики.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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