Приняли за мародера: Как спасшийся от обстрелов аэропорта солдат ВСУ попал в плен в Донецке. Новости

28-летний военнослужащий Вооруженных Сил Украины Александр Морозов пробыл в плену «ДНР» 1058 дней или почти 3 года. О том, как попал в плен в «ДНР» после спасательной операции в аэропорту Донецка, он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

В отдельную 57-ю мотопехотную бригаду ВСУ Александр Морозов попал по распределению из своего областного военкомата. «Настоящие боевые действия я прочувствовал, когда мы приехали к окрестностям донецкого аэропорта. 20 января 2015 года мы заехали в ближайшее село, где базировались наши подразделения и на следующий день рано утром мы уже выехали на задание на донецкий аэропорт, нам нужно было забрать раненых из аэропорта», – вспоминает он.

По его словам, на задание украинские военные отправились, когда было еще темно, дорога, которой ехали, простреливалась и шансов подъехать к аэропорту было очень мало. «Две машины [военных] погибли: одна сгорела на взлетной полосе, одна упала на стоянку аэропорта, ее подбили с РПГ, там двое ребят спаслось, они попытались еще двоих вытянуть. Наша машина съехала с дороги. Я был выставлен на возвышенность для прикрытия группы. Нас накрыли минометами», – рассказывает он.

Александр Морозов в результате обстрелов получил контузию, а когда под утро спустился вниз со своего поста, говорит, что никого из своих не застал: «Группа ушла».

Две недели украинский военный скрывался в окрестностях донецкого аэропорта под постоянными обстрелами, пытаясь попасть на подконтрольную Украине территорию. «Оттуда постоянно велся огонь, потом от нас прилетала ответка. Сам вариант пройти через передовую, через фронт перейти к нашим – если одни не пристрелят, то вполне возможно, что другие. Это был очень рискованный вариант. После суток в аэропорту, страх ушел, сначала панический, а потом отпускает, к нему привыкаешь», – говорит он.

Не зная точно, откуда заехала группа украинских военных к аэропорту Александр попытался выйти на нее по следам машины, но следы путались. «Мыслей особо не было, была одна установка – нужно было выйти из-под обстрела, из-под двух огней. Думал выйти через Донецк, выехать просто на маршрутке. Не получилось. Мало было информации. Первый раз меня остановили возле ж/д вокзала с проверкой документов, а я все никак не мог расстаться со своим военным билетом. Меня обыскали, нашли военный билет, поставили на колени, вызвали машину, пока они отвлеклись, я сбежал», – вспоминает военный.

С железнодорожного вокзала Донецка военнослужащий ВСУ дошел почти до центра города – спортивного комплекса «Олимпийский». «Попытался залезть туда, переночевать хотел. Разбил стекло и набежали сепары. Избивали, допрашивали. Они сначала думали, что я просто мародер, который залез туда, чтобы что-то своровать, но потом я сказал, что я боец ВСУ, они стали более агрессивными, меня избили сильно, были трещины в ребрах, в кисти, были заплывшие глаза», – рассказал бывший пленник.

Александр Морозов сначала находился в подвале, некоторое время в заключении в здании СБУ в Донецке, а после – в макеевской колонии. Его освободили в рамках обмена пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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