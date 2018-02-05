В Донецкой области колоссальный отток населения, – замгубернатора. Новости

В Донецком регионе поделили выехавших переселенцев на три зоны по новым местам проживания. Об этом в ходе встречи с главой парламентского комитета по иностранным делам Анной Гопко рассказал заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз.

«Проблема депопуляции на Донетчине колоссальная. Мы разделяем три вида, зонирования внутренне перемещенных лиц, которые оставили неподконтрольную территорию и часть тех, которые выехали из прифронтовой зоны с нашей стороны», – говорит он.

По его словам, три зоны нового проживания переселенцев из Донецкой области имеют свои особенности. «Первая зона – это Харьков, Днепр. Это средней мобильности. Это люди, которые могут еще найти работу и там трудоустроится. Потом идет Киев, центральная Украина – студенты и другие. И больше всего уехали в западную Украину. Чтоб вы понимали, первая и вторая зона уже сюда не вернутся, мы это прекрасно понимаем», – сказал Стокоз.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирована отрицательная динамика в изменении количества зарегистрированных переселенцев. Стабильно больше их становится в Киеве, а вот в западных областях цифра снижается. Больше всего переселенцев по итогам 2017 года проживало в Донецкой области – 541 тыс. 37 человек, на втором месте – Луганская область (296 тыс. 639). При этом, если в Донецкой области количество внутренне перемещенных лиц сократилось, то в Луганской, наоборот, увеличилось.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ

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