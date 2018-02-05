В «ДНР»: Нет «Феникса» – нет очередей (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке снизились очереди за стартовыми пакетами «республиканского» оператора «Феникс». Об этом сообщают дончане в соцсетях.

Но причина – не спад ажиотажа, а просто отсутствие в продаже дешевых пакетов стоимостью 120 руб. (60 грн по местному курсу). Есть лишь как всегда «золотые» номера от 1000 руб.

«Прогресс на лицо! Верхнее фото – 12 января, нижнее – 3 февраля. В продаже все те же "красивые номера" от 1000 руб.», – отмечает дончанин Александр Валентинович.

При этом, как заметил Александр Валентинович, в «Первом республиканском супермаркете» из продажи пропали стартовые пакеты Vodafone (наличие пакетов оставляло надежду, что связь украинского мобильного оператора вернется на .неподконтрольную Донетчину).

«Видимо в "ПРС" что-то знают. Так как 3 февраля на этой же кассе никаких стартовых Vodafone в продаже не было. Знают, что остатки надо распродать, а они никому и на не на», – продолжает дончанин.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того найдены варианты звонить и с подконтрольной территории в «ДНР».

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

Как сообщалось, в связи с нехваткой стартовых пакетов «Феникса» опять отмечаются большие очереди в почтовых отделениях «ДНР». Также отмечалось, что в «ДНР» с 30 января на сайте «республиканского» предприятия «Почта Донбасса» запущен сервис, который отражает наличие sim-карт «Феникса» в отделениях почты.

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