Украинские банки продают ипотечные квартиры на неподконтрольном Донбассе?. Новости

Жизнь тысяч переселенцев с кредитами на жилье на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса может значительно осложниться.

К примеру, Александр перевез семью из Луганска в Киев после начала военного конфликта. Перед этим взял 20-летний кредит на квартиру по госпрограмме содействия молодежному жилищному строительству. «На момент, когда мы выезжали из Луганска, она так и оставалась недостроенной», – говорит Александр.

За так и не построенную квартиру сейчас переселенец должен круглую сумму. Кстати, дома по соседству тоже построены по той же программе. «У них у всех в кредите, и они не платят: а куда платить? Банка нет», – говорит местная жительница, проживающая в соседнем доме в Луганске.

От штрафов и преследований коллекторов переселенца защищал закон «О временных мерах на время проведения АТО». Теперь жизнь тысяч переселенцев с проблемными кредитами может осложнить новый закон о деоккупации Донбасса. Верховная Рада приняла его в январе.

Нардеп Наталья Веселова признает: в новом законе о моратории на взыскание кредитов за жилье на неподконтрольных территориях забыли. «Теперь мораторий отменяется. Потому что была привязка к термину "антитеррористическая операция". Этого термина теперь в законодательстве больше нет», – говорит она.

Под удар попали все владельцы квартир на неподконтрольном Донбассе. «Там есть не только ипотека, там есть и коммунальные, мораторий на оплату коммуналки за жилье, которое там находится. Что теперь? Со всех переселенцев требовать за жилье, которое находится на неподконтрольной территории», – объясняет советник министра по вопросам временно оккупированных территорий в 2016-2017 годах Олеся Цыбулько.

И сразу после принятия нового закона банки и коллекторы активизировались. «Масса сообщений от бывших жителей оккупированных территорий о том, что банки начали их тревожить. Банки о них вспомнили. Я не стала исключением: мне позвонила коллекторская фирма, напомнила об ипотечном кредите. Я им предложила свою квартиру в Донецке», – рассказывает Веселова.

«Закрыла и уехала. Много таких квартир», – говорит житель Донецка.

По словам Веселовой, многие люди боятся покидать неподконтрольные территории из-за возможных преследований за кредиты.

Представители украинских банков закон о деоккупации не комментируют. Пока что, говорят в Независимой ассоциации банков Украины, говорить о массовом взыскании задолженности нельзя, так как закон еще не вступил в силу. И советуют заемщикам самим обращаться в банк, чтобы решать те проблемы, которые накопились у них за 3,5 года.

При этом банки на сайтах онлайн-закупок активно выставляют заложенную недвижимость на неподконтрольных территориях на торги.

Отметим, что новый закон о деоккупации не вступил в силу – его еще не подписал президент. И у депутатов есть время исправить ошибку, уверены переселенцы.

По материалам видеосюжета: Радио Свобода Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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