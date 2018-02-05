Процесс переговоров Волкера и Суркова важнее минского, – Кравчук. Новости

Процесс переговоров специального представителя США Курта Волкера и помощника президента Владислава Суркова по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе важнее минского. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Минский процесс в основном начинается и завершается пленными. В этом там есть успех, и я это поддерживаю. Но что нужно, чтобы не ставить вопрос о пленных? Прекратить войну. Мы воюем, создаем базу для пленных, а потом энергично вызволяем пленных», – говорит он.

По его словам, спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков активно работают в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. «Поэтому Волкер и Сурков сейчас работают в этом направлении, и я вижу определенные, ну, нельзя сказать успехи. Но есть определенные открытия каких-то дорожек, это не дороги, а вдруг – и мы будем говорить о мире», – сказал Кравчук.

Он отметил, что в урегулировании вооруженного конфликта должны быть задействованы и усилия Евросоюза, и украинских властей. «Как человек, который долго занимается политикой, я вижу, что Путин исчерпал свои возможности влияния на Украину. Он все сделал – и война, и оружие, все. А что дальше? Ничего. Поэтому он ищет, как подать сегодняшние отношения с Украиной», – считает первый президент Украины.

Кравчук добавил, что нельзя полагаться на то, что поставки американского вооружения Украине остановят боевые действия или помогут победить в войне на Донбассе. «"Джавелины" могут остановить танковую армаду, никто не захочет терять танки, но они не остановят войну. Прекратят войну только дипломатично-политические шаги двух государств, прежде всего, и мирового сообщества», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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