В «ДНР» и «ЛНР» цены на коммуналку ниже, чем в России, – Жебривский. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей тарифы на услуги ЖКХ остались на уровне 2013 года, и сейчас ниже, чем в Украине и России. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Там намного ниже цены, раза в 3-4. На сегодняшний день на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей цены на газ намного ниже, чем в России. Фактически Россия просто дотирует население тех территорий. Ключевое "завоевание" так называемых "властей ДНР/ЛНР", что к ним никакого отношения не имеет, это низкие цены на коммуналку», – говорит он.

По его словам, цены на коммунальные услуги – единственное, чем могут похвастаться перед людьми «власти Л/ДНР». «Например, на воду. Если сегодня на территории, контролируемой украинской властью, мы раза 3-4 пересчитывали стоимость воды, то на той территории цены фактически остались 2013 года. Из-за этого долги растут катастрофически для "Воды Донбасса". Они законсервировали эту ситуацию, и это, наверное, одно из самых "важных достижений", о которых они говорят», – продолжает Жебривский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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