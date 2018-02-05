«Мокрые шахты» неподконтрольного Донбасса: Тука об угрозах затопления. Новости

На неподконтрольной Украине территории Донбасса расположено большое количество шахт, которые сейчас простаивают и затапливаются грунтовыми водами, что крайне негативно отразится на угольных предприятиях на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Идет неконтролируемое затопление шахт. Когда речь идет об остановке работы определенной шахты, то это совсем не означает, что повесили на дверях замок и на этом все закончилось. Постоянно продолжается процесс водоотвода, потому что на Донбассе преимущественно расположены так называемые "мокрые шахты", то есть с высоким уровнем грунтовых вод», – говорит он.

Замминистра МинВОТ рассказал, чем опасны такие шахты. «Если не делать принудительного водоотвода, тогда начинается неконтролируемое затопление. Исходя из того, что шахты разными ходами и проходками в том числе связаны между собой в очень большую разветвленную сеть, то грунтовые воды, которые начали скапливаться на неконтролируемой территории, они могут рано или поздно начать затапливать те шахты, которые расположены на территории, подконтрольной центральному правительству», – сказал Тука.

Он добавил, что технологии водоотведения шахтных вод очень дорогостоящие, и вряд ли их используют на неподконтрольной территории Донбасса, а повлиять на ситуацию украинские власти там не могут. «Рычаги влияния, к сожалению, очень призрачны. Мы готовимся сейчас к тому, чтобы предоставлять больше возможностей тем шахтам, которые расположены на подконтрольной территории вдоль линии разграничения для того, чтобы в случае возникновения такой проблемы увеличить объемы водоотвода и откачки воды с наших шахт», – рассказал он.

Как сообщалось ранее, по данным министра экологии Украины Остапа Семерака, на неподконтрольных в настоящее время территориях Украины 36 угольных шахт полностью затоплены и не подлежат восстановлению.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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