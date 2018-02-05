На Донетчине создан пункт управления мероприятиями мобилизации (Фото). Новости

На базе Донецкого областного военного комиссариата в Мариуполе (Донецкая обл.) создан первый на территории области пункт управления мероприятиями мобилизации. Этот пункт позволяет обеспечить работу штаба руководства мобилизацией в случае обострения ситуации на Донбассе. Об этом в сюжете «Военного телевидения Украины» рассказал заместитель военного комиссара Донецкого областного военного комиссариата Валентин Колесник.

По его словам, решением Донецкой облгосадминистрации на оборудование пункта было выдано 565 тыс. грн. Пункт оборудован связью, необходимыми средствами жизнедеятельности и автоматизированными системами управления. «Объект, который должен обеспечить выполнение мероприятий по мобилизации в случае необходимости, обеспечить работу всех должностных лиц, которые входят в штаб руководства мобилизацией», – отметил Колесник.

«Готовность данного пункта управления – постоянная. Мы сокращаем почти в два раза время, необходимое для начала управления мероприятиями мобилизации», – добавил он.

По словам заместителя главы Донецкой обгосадминистрации Виктора Ремского, «в условиях действий агрессора мы должны быть готовы к любым событиям». «Наша задача – чтобы за этот год такие пункты развернулись по территории всей области», – сообщил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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