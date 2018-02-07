Альтернативы «Минску» нет, но нужно ее искать, – Тука. Новости

Альтернативы Минским соглашениям на сегодня не существует. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, не стоит забывать, что, несмотря на критику Минских соглашений, несмотря на констатацию того, что договоренности не исполняются, нужно предлагать какую-то альтернативу.

«Ее (альтернативы – ред.) реально на сегодняшний день не существует. Ее нужно искать и создавать. Когда я слышу призывы, что нужно, интеллигентно выражаясь, забыть о Минских договоренностях, то прежде чем это сделать, может стоит сначала что-то построить, прежде чем разрушать?», – сказал Тука.

По словам замминистра, нравится это или нет, даже сейчас есть много процессов, которые действуют на Минских соглашениях: социально-гуманитарные вопросы, вопросы инфраструктуры решаются через «Минск». «Например, возобновление работы Vodafone – решается точно так же в Минске», – напомнил замминистра.

«Я не в восторге от того, что написано в Минских соглашениях. Но альтернативы на сегодня не существует. Это не значит что ее не надо искать», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: