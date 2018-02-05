СЦКК может эффективно работать и без российских офицеров, – военный эксперт. Новости

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) может эффективно функционировать и без присутствия российских офицеров. Об этом в интервью телеканалу «ZIK» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Украине нужно определиться, нужна ли вообще Россия в СЦКК. «Если мы считаем ее стороной конфликта, то они (российские представители – ред.) не могут там присутствовать. В принципе, центр может самостоятельно работать без присутствия российских офицеров», – считает Жданов.

«На сегодняшний день я не вижу оснований, чтобы мы удовлетворяли "хотелки" РФ», – добавил он, говоря об условиях, выдвинутых Россией для возвращения офицеров в СЦКК.

По словам эксперта, нужно продолжать диалог с ОБСЕ, просить их продолжать работу без российских представителей.

Жданов считает, после выхода России из СЦКК ситуация на фронте не сильно изменилась. «Мы убеждаемся в том, что ситуация на фронте полностью зависит от политической ситуации в РФ, от желаний президента России Владимира Путина», – отметил военный эксперт.

По его словам, в общем зачете мы наблюдаем уменьшение количества обстрелов на Донбассе, и это связано именно с предстоящими выборами в РФ.

Напомним, по словам главы МИД Украины Павла Климкина, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не могут являться формальной стороной в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

Ранее сообщалось, что российские офицеры из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) покинули «ДНР», 19 декабря 2017 года они пересекли границу с Украиной и вернулись в РФ.

Отметим, что в состав СЦКК входили представители Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил РФ – 75 офицеров, которые меняются каждые три месяца. На начальном этапе в СЦКК входили и представители «ДНР» «ЛНР».

Министерство иностранных дел Украины возмущено односторонним решением Российской Федерации о выводе 19 декабря военнослужащих вооруженных сил РФ из состава СЦКК.

Как сообщалось ранее, для возвращения российских офицеров в СЦКК в России заявили, что у них должен быть мандат, в котором будут закреплены гарантии пребывания российских военнослужащих на территории Украины. Еще одно условие со стороны РФ – чтобы в этом центре были представлены «ДНР» и «ЛНР».

Позже стало известно, что российские офицеры могут не вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: