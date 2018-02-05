В Донецкой области появится управление по неподконтрольной территории. Новости

В Донецкой области появится управление по работе с жителями неподконтрольной территории в рамках программы по возвращению Донбасса. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Я согласовал с президентом Украины формирование управления по работе с людьми на временно оккупированных территориях. В нем планируются три составляющих. Первый вопрос – это информационная работа. Второй вопрос – это работа с людьми, которые пересекают линию разграничения. И третий вопрос – это постепенно нужно формировать каких-то лидеров в будущих органах местного самоуправления там», – сказал он.

Губернатор Донецкой области уточнил, о какой работе нового управления идет речь. «Работа не спецслужб, а нормальная работа военно-гражданской администрации. На сегодняшний день люди из Донецка, которые выехали на территорию, контролируемую украинской властью, должны были иметь круг из 5-10 человек, которые формировали бы политику. От Донецкой военно-гражданской администрации согласованный с президентом план действий есть», – рассказал Жебривский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: