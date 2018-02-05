Решил отомстить: В Покровске мужчину расстреляли в упор (Фото). Новости

4 февраля вечером в Покровске (Донецкая обл.) в упор был расстрелян мужчина. Полиция уже установила личность злоумышленника. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

4 февраля на стоянке в жилом секторе был обнаружен расстрелянный автомобиль, а в салоне – труп мужчины. Через несколько часов полиции добровольно сдался стрелявший.

По данным правоохранителей, поводом для жестокой расправы послужила месть. В сентябре прошлого года в частном секторе Покровска 4 нападавших открыли стрельбу во дворе, где проживала одна из местных семей. Тогда был ранен хозяин дома: он получил сквозное огнестрельное ранение брюшной полости. Через 10 дней злоумышленники были задержаны в Днепре на съемной квартире сотрудниками уголовного розыска полиции Донетчины.

И потерпевшие, и подозреваемые были знакомы. Сын раненого решил отомстить, и несколько месяцев тщательно планировал место и время для этого. Убитого он считал не менее причастным к отцовскому ранению, чем задержанных полицейскими в Днепре. Вчера около 18 часов, взяв с собой помповое ружье, 25-летний злоумышленник подошел к жертве. Мужчина как раз сидел в салоне своего авто. Выпустив несколько пуль в сторону водителя, нападающий убежал.

Полицейскими был введен оперативный план, согласно которому были перекрыты все въезды-выезды в город, ориентировку с автомобилем, на котором, вероятно, передвигался разыскиваемый, получили пешие и автопатрули, группы реагирования патрульной полиции. Оперативники начали отрабатывать имеющуюся информацию.

Через несколько часов злоумышленник сам пришел в полицейский участок. При себе он имел оружие, из которого был убит человек.

Сейчас первоочередные следственные и оперативные действия продолжаются. Орудие преступления будет направлено на экспертизу. Предварительно факт квалифицирован по ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.