Волкер изменил дискуссию по Донбассу и имеет сильный мандат США, – эксперт. Новости

Спецпредставитель США Курт Волкер привлек внимание к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе мирового сообщества и имеет сильный мандат на ведение переговоров по Украине от Вашингтона. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал шведский экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Он очень ярко все объясняет, он намного яснее объясняет политику США, чем мы раньше. Другое – у него очень сильный мандат из Вашингтона, и у него в Вашингтоне практически нет врагов. Это очень уважаемый человек. Сейчас у него сильная свободная позиция, что он сам решает, как он действует, и он понимает, как действовать», – говорит он.

По его мнению, договориться о введении миротворцев на Донбасс в 2018 году вполне возможно, и Волкер всячески подталкивает к этому Россию. «На его взгляд, есть возможность это решить. Вероятность не очень высокая, но стоит пробовать. Из-за того, что он очень интенсивно работает с этим, он показывает, что это Россия, которая хочет уйти [из Донбасса], что это их проблема, и надо, чтобы они предлагали, как это решить», – отмечает Аслунд.

Он добавил, что благодаря участию в переговорах по Украине спецпредставителя США Курта Волкера о вооруженном конфликте на Донбассе перестали забывать на международном уровне. «Это горячая война, там, к сожалению, убивают троих украинских солдат в неделю, и нельзя сказать, что это замороженный конфликт. И Курт Волкер это изменил, мировую дискуссию о Донбассе, дал больше внимания к этому конфликту», – сказал эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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