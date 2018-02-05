Сводка из зоны АТО за 4 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций, 2 украинских военнослужащих ранены, 1 – получил боевую травму. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник из стрелкового оружия вел огонь по украинским военным у Зайцево.

На донецком направлении противник применил тяжелые минометы калибром 120 мм по позициям сил АТО неподалеку Каменки и Новотроицкого. Вблизи Водяного незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты сил АТО из ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, в вечернее время противник активизировался вокруг шахты «Бутовка». В этом районе НВФ выпустили в сторону сил АТО более 40 мин калибром 82 мм и стреляли из гранатометов различных видов.

В «ДНР» сообщают, что «украинские подразделения за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям порядка 667 единиц различных боеприпасов. В целом за прошедшие сутки ВС Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись танки, минометы калибрами 82 и 120 мм, различные типы гранатометов, крупнокалиберное стрелковое оружие. Под огнем оказались районы 7 прифронтовых населенных пунктов на донецком и мариупольском направлениях».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.