Долги и схемы: Кто и как платит Украине за поставку воды в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Расчеты за воду с неподконтрольной Украине территорией Донецкой области являются одной из самых главных проблем для региона, а перекрыть водоснабжение за неуплату не позволяют международные доноры и география поставок. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«В феврале у нас состоится конференция доноров для реанимации компании "Вода Донбасса". На 1 января этого года фактически "та" территория по старым тарифам была должна почти 2 млрд грн. Украина сделала взаимозачет по электроэнергии, и перед Новым годом зачла 1,8 млрд грн, засчитала долговых обязательств», – говорит он.

Губернатор Донецкой области назвал ориентировочную сумму, которая поможет компании «Вода Донбасса» избежать банкротства. «Если взять этих 2 млрд грн по старым тарифам, которые в три раза ниже, чем сегодня платят граждане Украины на контролируемой территории, то это фактически вывело бы компанию "Вода Донбасса" из банкротства», – сказал Жебривский.

По его словам, международные доноры, в частности, ЮНИСЕФ и Международный Комитет Красного Креста, поддерживают оказание гуманитарной помощи для водоснабжения, как подконтрольной, так и неподконтрольной территории Донбасса.

«С одной стороны, доноры – это хорошо, а с другой стороны – они не дают нам заставить ту территорию платить. Если в Луганске это проще, потому что закончилась Попасная и дальше вода шла на Луганск: не платите за воду – не получите воду. И они через Красный Крест Россия платит за эту воду. В Донецкой области со Славянска вода идет на Донецк, из Донецка – на Мариуполь, поэтому мы не можем перекрытием воды заставить "ДНР" и Россию заплатить за воду», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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