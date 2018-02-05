В «ЛНР» готовы открыть два КПВВ одновременно: «Золотое» и «Счастье» . Новости

В «Луганской народной республике» готовы одновременно открыть два пункта пересечения линии разграничения – КПВВ «Золотое» и КПВВ «Счастье», если украинская сторона на это согласится. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «и. о. министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего.

«Мост в Счастье сейчас закрыли даже для проезда ОБСЕ. Если раньше минные заграждения, которые там стояли, были мобильного характера, их можно было оперативно снять, пропустить транспорт ОБСЕ и опять вернуть на место, то сейчас они отказываются даже это делать», – говорит он.

По его словам, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представители «ЛНР» поставили одно из условий открытия дополнительных пунктов пропуска. «Речь идет о Золотом, на чем постоянно настаивает Украина, который чисто технически нам гораздо менее интересен, чем направление Счастье, счастьинский мост. Мы поставили одним из условий – это открытие одновременно пунктов пропуска в Счастье и в Золотом. Если Украина действительно беспокоится за людей, тогда логика подсказывает открывать оба перехода», – утверждает Дейнего.

Напомним, на сегодняшний день в Луганской области для пересечения линии разграничения открыт всего один пешеходный пункт пропуска – КПВВ «Станица Луганская». Ежедневно его пересекают несколько тысяч человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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