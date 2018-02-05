В «ДНР» бизнес убили поборами: В соцсети показали полупустой рынок в Макеевке (Фото). Новости

В Макеевке на рынке практически нет покупателей. Также можно наблюдать и отсутствие предпринимателей: занята лишь треть торговых мест. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
«Макеевка, привокзальный рынок. Из всех торговых мест заняты не более 1/3. Продавцы скучают без покупателей, много курят, пьют чай и отдыхают», – написал автор поста.
Многие местные жители автора поддержали, высказывая мнение, что торговля идет плохо из-за отсутствия средств у покупателей и поборов, которыми в «ДНР» обложили предпринимателей. Еще одной причиной макеевчане считают супермаркеты:
- Юлия: «Ну так а с каким шишом в кармане будут что-то покупать покупатели?»;
- Ирина: «Бизнес убили... Своими поборами...»;
- Юлия: «Многим туда не с руки. Да и супермаркеты делают свое дело»;
- Юлия: «Ну на других рынках вид менее плачевный. Видимо, дело все-таки не в отсутствии "шишей"»;
- Али: «Видел такое же фото Донецкого рынка на ж/д. Пустой абсолютно. Но... снято в 5 вечера»;
- Антоха: «Люди правильно делают, что покидают дыру»;
- Юлия: «Гребут-то бабушки, которые получаются по 2 пенсии, а молодежи в очередях и нет. Не будет бабушек – грести некому будет. Молодежь выбирает супер и гипермаркеты».
Некоторые макеевчане частично не согласны с такой оценкой:
- Антон: «То, что скучают – да, а то что заняты на 1/3 – неправда, половина – это точно».
Есть и те, кто настроен оптимистично:
- Дмитрий: «Поговаривали, вообще, что там типа "Амстора" забабахают. Это лучше, чем ничего».
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