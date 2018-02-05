Международные доноры отказываются давать деньги на «План Маршалла» для Украины. Новости

Международные доноры отказываются давать Украине деньги на так называемый «План Маршалла», и на это есть веские причины. Об этом в ходе встречи с представителями Донецкой облгосадминистрации, депутатами горсоветов, общественными активистами и СМИ рассказала глава парламентского комитета по иностранным делам, народный депутат Украины Анна Гопко.

«Когда мы ездим всей столицей и продвигаем так называемый "План Маршалла" для Украины, европейский план поддержки Украины, инвестиции, не кредиты, а инвестиции в реальный сектор экономики – доступ для малого и среднего бизнеса к кредитам под 4-5%, а не под 20%, как есть, мы увидели ключевую проблему», – говорит она.

По ее словам, одна из главных проблем – это неспособность украинского правительства освоить те средства, которые уже дали международные организации после Революции достоинства. «Кредит, который мы взяли в 400 млн евро от Европейского инвестиционного банка. У меня была встреча в Вильнюсе с вице-президентом ЕИБ, он говорит: "Мы вам дали после Революции достоинства 3,5 млрд евро, вы из них использовали только 20%. У вас проблема в людях, которые имею навыки, образование, чтобы заполнять все эти аппликации и осваивать эти деньги прозрачными методами"», – продолжает Гопко.

Она отметила, что об этих проблемах международным финансовым организациям хорошо известно. «Сейчас Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Мировой банк поняли, что есть слабая институционная способность использования тех денег, которые есть. 400 млн евро лежат уже два года. В 2016 году мы ратифицировали соглашение, а фермеры малого и среднего бизнеса не имеют доступа, не могут эти деньги взять и под дешевый процент освоить, потому что есть еще борьба между министерствами агрополитики и финансов», – сказала она.

Нардеп также рассказала о выявленных в Украине проблемах с использованием средств доноров. «Счетная палата сделала очень четкий отчет об использовании денег международных финансовых организаций. Это катастрофа. Мы использовали всего 49% из того, что нам дали. И нам говорят доноры: "Мы не дадим вам новых денег, пока вы не покажете, как вы используете эти, пока вы не покажете нам стратегию, куда двигается украинская экономика, модель, чтоб рост ВВП был не 2%, как это в 2016-2017 годах, а, чтобы был рост ВВП 4-7%". И потом вопросы коррупции, прозрачности и другие вопросы внедрения реформ», – заявила нардеп.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ

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