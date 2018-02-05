Конец переговорам? В «ДНР» обсуждают встречу Волкера с Порошенко и закон о деоккупации. Новости

В «ДНР» расценят подписание закона №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «советник главы ДНР» Александр Казаков.
«Что важно относительно закона о деоккупации Донбасса, который они называют о реинтеграции, сам факт разговора об этом законе в рамках одних и тех же переговоров по миссии ООН делает разговор о миссии ООН разговором в пользу бедных. Мы можем обсуждать последовательность, но если этот закон Радой принимается 6 февраля и подписывается Порошенко, то заканчиваются переговоры, вообще. Потому что Сурков уже квалифицировал этот закон – это юридическое обоснование военной агрессии», – говорит он.
Говоря о встрече Волкера и Порошенко в Киеве, которая состоялась накануне встречи спецпредставителя США с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, «советник» Захарченко заявил, что возможно спецпредставитель США Курт Волкер обсуждал с президентом Украины Петром Порошенко не только перспективу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, но и риски последствий подписания закона №7163 для минского процесса.
«Вот мы и посмотрим, о чем Волкер с Порошенко разговаривал в Киеве, потому что единственный шанс для Порошенко – это Верховная Рада голосует, а он не подписывает [закон о деоккупации Донбасса]», – заявил Казаков.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.
Во вторник, 6 февраля, Верховная Рада Украины соберется на очередную сессию, на которой намерены рассмотреть постановление №7163-П, мешающее подписанию закона №7163.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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