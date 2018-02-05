Как мы в баню ходили: Где и за сколько можно попариться в Донецке (Фото). Новости

Жители Донецка Игорь и Наталья Полтавец в январе ходили в баню, о чем рассказали в соцсети. Они посетили ресторан-поместье «Гуляй хата», расположенное в Кировском районе города на берегу «Черепашьего» пруда.

Пара заказала там домик с купелями. По словам Натальи, есть еще домик с баней и бассейном внутри.

В домике №2, где отдыхала пара, есть три зоны. В зоне для отдыха размещен диван, кондиционер. Зона с обеденным столом, телевизором, камином. Есть отдельные санузел и душевая. В душевой помимо душа подвешено ведро с водой. Как отметил Игорь, те, кто боятся нырять в купель и прорубь, могут обдать себя водой из этого ведра.

Рядом с комнатой-баней расположены две купели с ледяной водой.

На территории есть озеро. В нем можно окунаться в прорубь. «Есть все, что нужно», – отметил Игорь.

Для вызова официанта на столе есть кнопка.

Дончане заказали баню на 3 часа. «Прошло 1,5 часа, но уже реально напарились. Но еще посидим, надо чтоб токсины и шлаки из организма повыходили», – сказал Игорь.

По словам Игоря, температура в бане держится 85 градусов. «Нормально, комфортно и попариться, и посидеть минут 10 спокойно можно», – отметил он.

Общий счет составил 3045 руб. (1523 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 05.02.18). Баня 3 часа – 1800 руб. (900 грн), работа официанта – 200 руб. (100 грн), плюс заказывали воду, шампанское и чайный сет: клюквенное и вишневое варенье, свежая выпечка, чай.

Свой рассказ дончане сопровождали словами «кайфово», «благодать», «офигенно», «хорошо-то как».

Возле домика также есть беседка, мангал и дрова, выход к пруду. Можно отдыхать большой компанией, считает Игорь.

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