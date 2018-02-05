В соцсетях показали туалеты на «ничейной земле» на Донбассе (Фото). Новости

Между КПВВ «Майорск» и Никитовкой (Горловка, неподконтрольная часть Донецкой обл.) люди, пересекающие линию разграничения, вынуждены пользоваться туалетами с антисанитарными условиями. Об этом в Facebook рассказала пользовательница соцсети Елена Давидовская-Малютина.

«No man’s land (ничейная земля – ред.), самая точная дефиниция (самое точное определение – ред.) небольшого расстояния между крайними блокпостами ВСУ и "ДНР". А ежедневно это место на долгие часы ожидания становится местом безнадеги и надежды одновременно для около 9 тыс. человек, что очень сравнимо с населением небольшого города. Кто не имел этой необходимости, оказаться на этой ничьей земле, вряд ли поймет страдания/злость стоящих под дождем или снегом зимой, или под палящим солнцем летом в грязи и мусоре, без возможности спрятаться хоть куда-нибудь. Ибо обочины заминированы, и дорога у тебя только вперед. Или назад. Ведь это ничья земля и люди там тоже ничьи», – написала автор поста.

Также в комментарии автор уточнила, что на фото – «ноль между КПВВ "Майорск" и Никитовкой, "ДНР"».

Опубликованные фото вызвали возмущение в соцсетях. Пользователи пишут, что никому нет дела до проблем людей, пересекающих линию разграничения:

Мария: «И самое страшное, что окружающему благополучному миру пофиг».

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