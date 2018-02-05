В Россию выехало большинство жителей неподконтрольного Донбасса, – Жебривский. Новости

В Россию на работу или постоянное место жительства выехало большинство жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил губернатор Донецкой области Павел Жебривский, комментируя данные Министерства иностранных дел РФ, согласно которым в 2017 году в соседнюю страну на работу выехали 503 тыс. украинцев, еще 485 тыс. граждан Украины посещали Россию с частным визитом.

«Достаточно много людей, граждан Украины, из неподконтрольных территорий выехали туда. Я думаю, что из тех людей, которые получили там разрешение на проживание или еще что-то, достаточно большое количество из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Это львиная часть людей, которые едут туда», – говорит он.

По его словам, ничего катастрофического в цифрах трудовой миграции украинцев нет, потому что в России выше зарплаты, чем в Украине, а тем более, чем в «ДНР/ЛНР». «Поскольку работы там нет, то у людей есть три выхода: или идти в "ополчение", к сожалению, некоторые идут, или выехать на большую Украину; или выехать в Россию, и часть из них выезжает в Россию. Зарплаты пока что в России выше, и туда едет достаточно много людей, в том числе и квалифицированных специалистов», – сказал Жебривский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: