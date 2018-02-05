Катастрофического увеличения получателей субсидий нет, – Рева. Новости

Субсидиями в Украине в этом отопительном сезоне воспользовались 6,7 млн семей, но катастрофического роста обращающихся за государственной компенсацией нет. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«У нас 6 млн 700 тыс. семей, которые сэкономили в рамках тех норм, которые мы обозначили в эквиваленте стоимости 100 куб. м газа, это 690 грн, и стоимости 150 кВт/ч электроэнергии для тех, кто отапливает помещение электроэнергией, это где-то 150 грн. Им вернули эти деньги», – говорит он.

По его словам, в Украине пока нет катастрофического увеличения числа получателей субсидий. «В декабре 2016 года, в отопительный сезон 2016-2017 годов, у нас было 6,5 млн домовладений, которые пользовались субсидиями. На 1 января 2018 года у нас порядка 6,7 млн домовладений. То есть реально увеличение за год произошло на примерно 200 тыс. домовладений. При этом средний размер субсидий уменьшился где-то на 23-24%, это с учетом роста заработных плат на протяжении 2017 года», – сообщил Рева.

Министр соцполитики объясняет такие показатели тем, что за субсидиями стали обращаться те, кто раньше не верил в работу этой программы. «В этом году, в соответствии с бюджетом, предусмотрено на 16 млрд грн больше, чем в прошлом году, это включая задолженность прошлого года. Кроме того, с 1 января началась их монетизация на уровне предприятий, т. е. теперь субсидии предоставляются предприятиям ЖКХ не через взаимозачеты без денег, а через денежные расчеты», – сказал Рева.

Он добавил, что с монетизацией субсидий есть некоторые проблемы. «Но я думаю, что Министерство финансов, Министерство регионального развития их снимут», – отметил министр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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