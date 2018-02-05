Законопроект о перерасчете пенсий военным изменен на 70%, – Рева. Новости

Законопроект о военных пенсиях был изменен на 70% по рекомендации представителей силовых ведомств Украины и скоро будет направлен в Верховную Раду на рассмотрение. Над документом работали с 3 января. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Месяц мы практически работали в таком режиме – хороших оппонентов, когда они нам показывали слабые места этого законопроекта. В результате этой работы, я вам хочу доложить, мы примерно на 70% этот закон переделали. Во вторник законопроект был официально направлен всем силовым ведомствам на согласование», – говорит он.

По словам министра соцполитики, сегодня-завтра на законопроект о военных пенсиях появится официальная реакция силовых ведомств. «После чего законопроект пойдет в правительство, и после соответствующего решения будет направлен в Верховную Раду Украины», – сказал Рева.

Ранее сообщалось, что правительство Украины предлагает провести осовременивание военных пенсий с 1 января 2018 года.

Также напомним, что ранее Рева заявлял, что реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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