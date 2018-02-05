Западные санкции серьезно изменили отношение России к Донбассу, – эксперт. Новости

Санкции стран Европейского Союза серьезно влияют на позицию Российской Федерации по отношению к Донбассу, потому что России невыгодно нести такие большие экономические потери. Об этом заявил шведский экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Я считаю, что санкции очень сильно действуют. Здесь три сильных действия. Первое – это уровень жизни падает уже 4 года в России, сильно падает. Это большая сложность. Экономический рост очень низкий», – говорит он.

Аслунд отметил, что санкции ЕС оказали влияние и на банковский сектор России. «Мы видели, что три из пяти больших частных российских банка сломались, это каждый, как здесь "Приватбанк". Это значит, что банковская система не работает в России сейчас. Это работает только в крупных государственных предприятиях, для мелких и средних бизнесменов нет финансирования из-за финансовых санкций», – продолжает эксперт.

Представитель Atlantic Council также рассказал о роли санкций Европейского Союза на близкое окружение президента России. «Второе – Путин публично, по крайней мере 4 раза, жаловался, что его близкие друзья Ротенберги, Тимченко и Ковальчук были под личными санкциями, что бедный Геннадий Тимченко, которому нужно было переехать в Женеву в Москву. Ну, вы понимаете, какая личная трагедия, что Путин об этом говорит публично. Он действительно страдает со своими друзьями», – сказал Аслунд.

Еще одним позитивным влиянием санкций ЕС на Россию эксперт считает прекращение масштабных боевых действий на Донбассе. «Третье – мы видим, что Россия дальше не атаковала Украину. Путин видит, что это многого стоит. Российские БМП сегодня – это 1,3 трлн долл., но 10 лет тому назад это было 2 трлн долл., это в текущих долларах из-за девальвации. Российская экономика сейчас – это 12-я экономика в мире, но тогда не ведут себя так. А Путин пробует выглядеть более модно, чем на самом деле. Если мы смотрим на военные расходы России – это примерно 60 млрд долл. В США – это более 600 млрд долл., в 10 раз больше. О чем мы говорим?» – добавил он.

По его мнению, в то же время «кремлевский список» США ставит под вопрос весь антироссийский санкционный режим. «Это ставит санкционный режим США под вопрос. Это ослабит сотрудничество с Европейский Союзом. Это показывает, что администрация Трампа несерьезна по этому и многим другим поводам. Это серьезное дело. Пока рано сказать, какие последствия, это такое открытие, которое еще никто не использовал», – считает Аслунд.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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