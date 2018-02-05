Порошенко назначил нового главу райадминистрации на Донетчине. Новости

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового главу Волновахской районной государственной администрации (Донецкая обл.). Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном сегодня, 5 февраля, на сайте главы государства.

«Назначить Дмитрия Антоновича Такаджи главой Волновахской районной государственной администрации Донецкой области с 7 февраля 2018 года со сроком испытания 3 месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством», – говорится в документе, подписанном Порошенко.

Отметим, что Дмитрий Такаджи до этого исполнял обязанности главы Волновахской райгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко освободил от занимаемых должностей двух руководителей районных государственных администраций в Донецкой области.