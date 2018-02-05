На Луганщине зарубежные доноры финансируют 54 проекта (Список). Новости

Министерство экономического развития и торговли Украины создало Единый центр координации международной помощи в Украине. Пока что сайт работает в тестовом режиме.

На этом интернет-портале можно ознакомиться со всей внешней помощью регионам Украины. В частности, в Луганской области зарегистрировано 54 проекта, финансируемых различными зарубежными донорами. Они находятся на различных стадиях воплощения. В основном проекты стартовали в период 2014-2017 годов. Однако есть и такие, что зарегистрированы ранее: самый ранний, в области шахтной безопасности, датируется 2004 годом.

Сумма проектов также различна: от нескольких тысяч до сотен миллионов долл.

Проекты направлены на поддержку реформ местного управления, содействие решению проблем внутренне перемещенных лиц, ремонт дорог, восстановление инфраструктуры и т. д.