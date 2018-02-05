В Днепре начали заселять переселенцев в одно из четырех общежитий (Фото). Новости

В Днепре начали заселять людей в одно из четырех общежитий для переселенцев. Здания обустроили еще в 2015 году, на них Европейский Союз выделил 1,5 млн евро.

Игорь вместе с женой жил возле Донецкого аэропорта. Вспоминает, в их дом не единожды прилетали снаряды. Чтобы спасти свои жизни, семья переехала в Днепр. Сначала снимали квартиру, потом узнали что в городе в 2015 году начали обустраивать общежития для переселенцев за деньги, выделенные ЕС. Семья Билановых сразу подала заявление на поселение, но вынуждены были ждать открытия общежития 3 года. «Все это время мы снимали жилье, арендовали. Учитывая то, что сейчас тарифы неподъемные, просто не в силах были уже дальше выплачивать. Каждый месяц только отопление больше 1 тыс. грн. А мы не в состоянии оплачивать такие суммы», – рассказал переселенец Игорь Биланов.

Общежития для переселенцев обустроили еще в 2015 году в бывших учебных и медицинских учреждениях. Частично отремонтировали здания, завезли мебель и технику. Но сдать в эксплуатацию все 4 объекта не смогли. «Самая большая проблема этих строений была в том, что они были нежилого фонда», – сказал главный инженер «Жилсервис-5» Александр Степаненко.

Перевели здания в жилой фонд только в 2018 году. Тогда окончательно и закончили ремонт. Потому что деньги, выделенные ЕС, израсходовали еще в 2015 году. Дополнительные деньги искали 3 года. Деньги выделили из местного бюджета и средства «Жилсервиса-5», на балансе которого находятся эти здания, рассказал главный инженер.

Общежитие по переулку Архитектурный, 2 уже начали заселять людьми. Тут полностью закончили ремонт и подвели коммуникации. В первую очередь на место в нем имеют право социально незащищенные слои населения – лица с инвалидностью и те, кто за ними ухаживает, многодетные семьи, беременные женщины.

Чтобы получить комнату, необходимо обратиться в департамент соцполитики горсовета с необходимым списком документов, в том числе справкой внутренне перемещенного лица. Сейчас заявления на заселение подали около 300 человек, однако помещение рассчитано на 111 человек.

Если обращается семья, ее будут поселять в отдельную комнату. Если один человек, он будет жить в общей комнате, рассчитанной в среднем на 5 человек. Оплачивать жители будут только коммунальные услуги.

В Днепре осталось еще 3 незаселенных общежития для переселенцев. Главный инженер «Жилсервиса-5» обещает, что откроют их сразу по завершению очередных ремонтных работ.

Напомним, с вопросом, куда делись деньги, выделенные Европейским Союзом на ремонт жилья, переселенцы неоднократно обращались к местным властям, но ответа так и не получили. Не дождавшись оплаченных ЕС общежитий, большинство из них вынуждены возвращаться домой, под пули и обстрелы.

По материалам видеосюжета «51 канал» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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