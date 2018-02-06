Президент подписал указ о нацбезопасности (Документ). Новости

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О национальной безопасности Украины». Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном 5 февраля на сайте главы государства.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 "О проекте Закона Украины" О национальной безопасности Украины "(прилагается). 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования», – говорится в документе.

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