С передовой – в больницу за считанные минуты: Фоторепортаж о работе военных медиков. Новости

На Донбассе военные медики Вооруженных сил Украины, выполняющие задачи по назначению в районах проведения антитеррористической операции, провели тренинг по оказанию неотложной медицинской помощи. Об этом говорится в сюжете «Военного телевидения Украины».
Помощь оказывали военному на месте ранения. Затем эвакуировали раненого с опасного участка местности. Далее – переправили его в лечебное учреждение, где бойцу оказали помощь.
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