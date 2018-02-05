В Константиновке на окна и двери для детского сада потратили 6 миллионов (Фото). Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) в дошкольном учреждении №31 «Мир» установили новые окна и двери. На это потратили 6 млн грн из областного бюджета.

В здании не было ремонта со дня основания детского сада – 38 лет. «Было очень холодно. Но после того, как установили эти окна и двери, стало значительно теплее», – рассказала методист дошкольного учреждения Ирина Бут.

Всего установили 102 окна и 19 дверей. Сегодня этот детсад посещают 45 детей.

В Константиновке дошкольные учреждения и школы нуждаются в капитальном ремонте. «На данный момент из 38 дошкольных учреждений образования только в двух учреждениях полностью заменены окна. Т.е. 36 учреждений нуждаются в полной замене окон и термомодернизации», – сообщила начальник управления образования Константиновского городского совета Ольга Барабаш.

По материалам видеосюжета «UA: ДОНБАСС» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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