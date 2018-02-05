В «ДНР» заявили о срыве обмена пленными. Новости

В «ДНР» заявили, что украинская сторона прислала неприемлемое предложение для обмена пленными. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, пишут местные интернет-ресурсы.

«Украинская сторона вчера прислала одно из неприемлемых для нас предложений для обмена. Тот список, который был прислан Киевом на обмен (список сторонников "ЛНР и ДНР" – прим.), в нем в основном новозадержанные, которых еще даже не подтвердили, один человек из категории особо тяжких и остальные не имеющие отношения к так называемой АТО», – сказала Морозова.

В свою очередь, украинской стороне был передан список из 80 сторонников «ДНР и ЛНР». «Мы ранее передавали Украине список из 84 лиц. На данный момент мы на территории Украины запрашиваем 80 человек, так как одного уже отпустили, а у трех закончился срок пребывания, и мы нашли этому подтверждение», – отметила Морозова.

По ее словам, в «ДНР» также предложили украинской тороне отказаться от деления людей на категории в зависимости от тяжести совершенного преступления. «Мы требуем, чтобы украинская сторона убрала разделение на категории. От категорий мы отходим полностью. Украинская сторона еще пытается к ним привязываться. Мы остаемся приверженцами шестого пункта Минских соглашений – "всех установленных на всех установленных", потому, что все равно мы "всех на всех" не можем сделать, каждый день идут новые задержания», – сказала Морозова.

Она отметила, что следующие переговоры пройдут 14 февраля в Минске.

Ранее сообщалось, что дата очередного этапа освобождения удерживаемых на временно неподконтрольной территории Донбасса украинцев пока не установлена, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.