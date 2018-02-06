Дожили: Жители Донецка ловят сигнал Vodafone на кладбище (Видео). Новости

Жители Донецка обнаружили в городе новую точку, куда добивает сигнал Vodafone с подконтрольной Украине территории. Как оказалось, это кладбище в районе шахты № 29 (находится на границе Кировского и Петровского районов Донецка).

«Я нахожусь на дороге от 29-го кладбища до улицы Бирюзова. Видите сами, что дозвонился оператору Vodafone. Связь ловит идеально. 2-е кладбище – это как выезжать с Текстильщика в сторону Бирюзова. На Текстильщике такого не было – сколько пытался-пытался, хр*новая там связь. Поэтому если есть машина – приезжайте и звоните», – сообщает автор видеопоста в соцсети.

Естественно, пользователи соцсетей тут же отреагировали на данную информацию:

Андрей: «Ага, а в крематории Лайф)))»;

Максим: «Все на кладбище! Можете там и остаться! Глава ДНР А.Захарченко»;

Ира: «Нет слов… Цензурных»;

Соня: «Я думала, что такое только придумать можно, а н-нет»;

Аня: «А я думала это шутка такая, когда посты выше читала, а нет… жесть!»;

Лиза: «На кладбище в плохую погоду, в 00:00 все деления Водафона ловит)))»;

Николай: «Ребята, хватит ныть про Водафон. Умные люди прекрасно общаются по Viber, а богатые легко звонят с "Феникса"» – Роман: «А кто не успел установить Viber – едут на кладбище!»;

Денис: «Все на кладбище!!! За Водафоном!»;

Лола: «Мне кажется, что если МТС починят и война закончится, то люди начнут ходить по городу как зомби, не зная о чем поговорить!».

Как оказалось, кладбище в районе шахты № 29 – не единственный погост, где хорошо принимается сигнал украинского оператора:

Юра: «На пр-те Манежном на кладбище возле аэропорта бывшего ловит. Ул. Стратонавтов, пр-т Манежный, Застанционный пятнадцатый»;

Аленка: «На Лидиевском тоже норм ловит».

Также соцсети оперативно откликнулись на «кладбищенскую тему» новым мэмом:

Коллаж: соцсети

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того найдены варианты звонить и с подконтрольной территории в «ДНР».

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

Как сообщалось, в связи с нехваткой стартовых пакетов «Феникса» опять большие очереди в почтовых отделениях «ДНР».

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