Закрыто для гражданских: Хозяева домов в Песках не могут подтвердить разрушения (Фото). Новости

Владельцы обгоревших домов в прифронтовом поселке Пески (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) не могут получить помощь за разрушенное жилье. Уже который год люди живут, кто у знакомых, кто за последние деньги снимает квартиры без всякого понимания, как жить дальше. Два города, где сейчас идут бои – Широкино и Пески, закрыты для гражданских. А значит, даже подтвердить разрушения своих домов хозяева не могут.

Все, что осталось от их дома, Наталья и ее внук Илья после выезда из Песок видели только на фото. «Остались только стены», – говорит женщина.

В своем доме семья Смалехов не была с начала боевых действий.

Многие выезжали из поселка хаотично, не успели даже забрать вещи. Уже 4-й год семья Прокопенко живет в маленькой квартире в Запорожье. Их пятеро и больная мать. Свой дом они не видели даже на фото. Сначала надеялись на быстрое завершение конфликта, далее, что государство позаботится, в итоге многие жители Песок перестали ждать помощи и начали обращаться в суды, чтобы их признали потерпевшими от вооруженного конфликта. «Государство когда начнет о нас беспокоиться – неизвестно. А жизнь уходит, здоровье тоже уходит», – говорит Наталья Прокопенко.

Подают иски, поясняет жительница Песок Анна Ляшкевич, сразу в две инстанции – на Россию как агрессора, и на Украину, которая не смогла защитить жилища.

Чтобы обращаться в суды, необходимо документальное подтверждение разрушенного жилья. «Нас не пускают туда. Нужен акт МЧС о том, что мы признаны потерпевшими», – рассказала Алла Ляшкевич.

«Тут бои продолжаются в самом населенном пункте, поэтому значительное количество позиций находится именно тут. И чтобы их не раскрывать, не демаскировать, к сожалению, мы не можем допустить», – сказал военнослужащий ВСУ в Песках.

Но отработанного механизма, как получить те заветные фото, пока что нет.

Жители улиц Мира и Ленина не видели свои дома с начала вооруженного конфликта. В этих руинах сложно узнать чье-то жилье. К каждому разрушенному дому следует подходить очень аккуратно, потому что взрывчатка может быть спрятана под любой шифериной. «Здесь опасно ходить. За любой дверью может быть сюрприз. Куда сюда возвращаться? Все разрушено», – объясняет боец в Песках.

До некоторых домов добраться невозможно. Как быть людям, чьи дома остались там, вопрос открытый.

Напомним, в соседнем Нетайлово, расположенном в 15 км от аэропорта Донецка, живут жители разрушенного боевыми действиями прифронтового села Пески. Люди пытаются добиться от государства компенсации за потерю жилья, но при этом не теряют надежды вернуться в свои дома.

По материалам видеосюжета «ТСН» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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