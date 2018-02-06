В Донецке закрылся супермаркет «Парус». Новости

В Донецке 3 февраля закрылся один из супермаркетов сети «Парус» (Parus, переименован путем замены одной буквы действовавшей в мирное время сети Varus). Об этом сообщают дончане в соцсетях.

Уточняется, что закрылся магазин, действовавший в помещении ТРЦ «Декор Донбасс», при этом «центральный» «Парус» в ТРЦ «Донецк сити» продолжает работать.

Фото: соцсети

Но жители не особо сожалеют о ликвидации данной торговой точки, отмечая, что «Парус» в «Декор Донбассе» так и не прижился:

Юлия: «Декор Донбасс - не самая удачная площадка для аренды, не удивительно» – Полина: «"Велика кишеня" там процветала много лет» – Пртемий: «"Процветала" она. Один из самых дорогих был всегда»;

Лола: «Была ужасная "Кишеня", потом ужасный "Парус". Закрылся, и ладно!»;

Аня: «Да в "Парусе" в "Донецк сити" тоже часто подхрамывает ассортимент – то один вид майонеза лежит, то по пару недель нет туалетной бумаги или гречки».

Дончане выдвигают разные причины произошедшего, вплоть до шуточных:

Олег: «Наверное, опять не скинулись Ташкенту ("министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, – прим.) в карман на какие-нибудь налоги»;

Виктория: «Они уже закрывались из-за проверки, но потом через две недели открылись»;

Николай: «Парус немеряно должен поставщикам денег, по году не отдавали, попросили реструктуризацию, но, видимо, не потянули»;

Валерий: «Толку от него не было, торговая площадь уменьшалась с каждым днем. Ну и плюс, возможно, не выдержали конкуренции с "Семерочкой" и "Геркулесом" в этом же районе»;

Пелагея: «Здесь скоро все закроется, цены ломовые, товар не ахти, работы нет, а у кого и есть, то зарплаты мизерные»;

Валера: «Ветер перестал дуть))»;

Алексей: «Порвали парус))».

Как сообщалось ранее, в Донецке закрылась вся сеть супермаркетов «Амстор», вместо них 2 февраля запустили новую «республиканскую» сеть «Амстор сити».

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