Жители Донецка рассказали о нюансах покупки квартир в городе. Новости

При покупке квартиры средняя стоимость услуг агентства недвижимости в неподконтрольном Донецке составляет 1% сделки, но минимум $1000. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«Агентство берет $1000, 1% от стоимости квартиры +услуги нотариуса. Получение права – собственности ( или как там называется после самой сделки, которую нужно подать в течение 10 дней) – не знаю», – пишет Юлия.

«Сейчас агентство часто занимается пред продажей подготовкой документов. Я сторговалась за услуги. Потом, если вы иностранный гражданин, – 3% пошлина, если местный – 1% плюс услуги нотариуса. Потом переоформления в БТИ – около 800 руб.», – делится своим опытом Маргарита. (Отметим, что с января в «ДНР» при продаже недвижимости размер «налога» составляет 5% для «резидентов ДНР» и 10 % для «не резидентов»).

Оксана: «В лучшие времена агентства уступали по гонорарам. Но 1000 долларов для Донецка – это ну очень много»;

Ольга: «Вот и я о том же. Не такой уж большой спрос на квартиры, а проценты за свои услуги берут огромные. Ведь кому здесь нужна квартира за 25-30 тыс., если можно немного добавить и купить в Ростове, где совсем другой уровень жизни» – Елена: «Кому надо, тот купит... А надо многим, поверьте, сотни приезжих из области всю жизнь мечтали о Донецке, а сейчас могут позволить».

При этом дончане подчеркивают, что по факту агентства почти не за что ответственность не несут. Максимум их работы, входящий в размер комиссионных, – подберут и покажут варианты квартир, «беготня по инстанциям (БТИ, ЖЭКам)». «Лучше, конечно, работать напрямую с хозяином. С ним можно будет договориться, чтобы он скинул немного в стоимости. Я узнавала в агентствах – они просто бегают по инстанциям и бумажки подписывают. И никто не дает гарантии, что где-то вас не кинут», – уточняет Настя.

Однако жители сообщают, что «сейчас найти без агентства квартиру очень тяжело».

Отмечается, что наиболее распространены следующие варианты оформления покупки квартиры, каждый из которых имеет как плюсы, так и минусы:

Самый дешевый вариант – самому заняться оформлением сделки. Но это проблематично, и можно, не зная тонкостей, угодить в юридические нюансы. Но если уверены в продавце, то вполне реальный вариант, а форму договора купли-продажи подскажет нотариус. Можно самому найти квартиру для покупки, а для тонкостей нанять юриста, так дешевле чем с агентством. Работа через агентство – дорого и не всегда надежно. Агент и варианты квартир покажут, и якобы документы проверят (но по факту – нет). Агентство – лишь посредник в подборе квартиры и по факту за будущие юридические проблемы никак не отвечает, даже несмотря на то, что они все «гарантируют юридическую чистоту». Работать с агентством и сторонним юристом – за ваши деньги вас избавят от поисков и юридических тонкостей, или же нанять только юриста для проверки продавца и квартиры, а самим уже просматривать объявления и связываться с продавцом.

Дончане делятся собственным опытом оформления:

Пелагея: «При покупке квартиры мы обращались к нотариусу знакомому. Он и контролировал чистоту сделки, проверял квартиру и оформлял куплю-продажу»;

Настя: «Лучше наймите нотариуса. Это будет намноооого дешевле, чем через агентство. Ибо платить $1000 не понятно за что, как-то не очень хочется».

Как отмечалось ранее, все сделки, совершенные с недвижимостью на неподконтрольной Украине части Донбасса не являются легитимными, и квартиры будут возвращены изначальным владельцам после восстановления целостности страны.

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