Только настроение испортила: Жители Донецка обсуждают новый «Амстор сити». Новости

2 февраля в неподконтрольном Донецке открылись супермаркеты «Амстор сити». Однако ожиданий дончан магазины не оправдали: цены достаточно высокие, а ассортимент небольшой. Об этом сообщают жители Донецка в соцсетях.

В основном дончане, побывавшие в магазинах сети, говорят о том, что цены не порадовали:

William: «Цены – выше»;

Анастасия: «Товар хоть есть? Или опять половина зала закрыта?»;

Алексей: «Ничего особенного. Новинок среди товаров нет. Все как везде, с не самыми дешевыми ценами»;

Полина: «Ничего не изменилось. Товары те же»;

Ксения: «А что нового ожидали? Все те же чашки, ложки, как говорится. Товар весь однообразный, т. к. одни и те же поставщики. Возможна разница в цене, не более. Это не космический корабль запустили, а открыли очередной типичный магаз»;

Игорь: «Надпись изменилась»;

Дима: «Просто хотели деньги списать, декларации делать заново денег стоит, вот решили слово одно дописать, как был "Амстор", так и остался: по моему мнению, один из худших магазинов»;

Варвара: «О! Только сегодня заходили, на Ильича. Товар дороже, чем у ИП, выбор – минимальный»;

Катерина: «Лучше б у нас "Магнит" открыли».

Некоторые жители Донецка высказываются более категорично:

Надежда: «Я ходила – настроение только испортила. Раньше для меня было удовольствием туда ходить. А на фоне того нынешний "Амстор" – просто мрак. "Семерочка" получше будет. Его даже по площади немного сократили в конце. Нечего выставлять там»;

Юрий: «Жалкое зрелище, а не "Амстор сити"!»;

Петруха: «На Таманском открылся, но и то не полностью – на 3/4 зала. Ассортимент не отличается от того, что было до закрытия. Цены – выше, чем в "Семерочке" и "Республиканском", как и до того. Из того, что запомнилось: сахар – 31 руб. (15,3 грн по курсу "центрального республиканского банка ДНР" на 6.02.2018 – ред.)/кг, в "Республиканском" – 29 руб. (14,3 грн), масло слив. "Белый медведь" – 66 руб. (32,5 грн), "Семерочка – 62 (30,5 грн), макароны "Урожай" спиралька (пакет 1 кг) – 31 руб. (15,3 грн), Семерочка – 29 руб. (14,3 грн), колбаса "Колбико" сервелат – 454 руб. (223,6 грн)/кг, "Республиканский – 421 руб. (207,3 грн). И т. д. и т. п.»;

Сеня: «На Шевченко та же фигня, но еще хуже с ассортиментом. Тот же хозяин, что и раньше, Ташкент»;

Анна: «А что, кто-то ждал изменений? Максимум, что там могло измениться, так это то, что магазин тупо "национализировали", это сейчас так называется! Тот же самый тухляк на прилавках, что и в "Республиканском"! Потому что хозяин этих магазинов один и тот же, как я поняла. Цены, как и везде – что-то дороже, что-то дешевле. С утра на рынке можно и свежее, и дешевле купить, и домашнее»;

Анна: «Мне, как и многим, от этого "Амстора" не холодно, не жарко! Вечно тухлые овощи, перещупанные кем ни попадя»;

Аня: «Я понимаю, что Амстор на Таманском – один из самых маленьких, но один кассир и один охранник на весь зал, really? Ассортимент посредственный, цены средние. Опять эти растянутые ряды минералки, соков и каш, как в советском гастрономе. Хотя кто-то прям из штатов выпрыгивает от радости из-за открытия, точнее, переоткрытия магазина. Ну, кому и кобыла невеста»;

Юлия: «Ща с закрытого "Паруса" в "Декор-Донбассе" выгребут добро, и "Амстор" заполнят».

Есть и те, кто доволен ассортиментом:

Роман: «Друг был вчера. Остался очень доволен и ассортиментом, и обслуживанием, при том, что он довольно разборчив. Сказал, что "Семерочки", "ПРС" уступают»;

Татьяна: «Ничего не изменилось в Амсторе на Ильича, хотя, любителям выпить – ассортимент алкогольных напитков стал больше».

При этом дончане уточняют, что не все бывшие «Амсторы» открылись:

Ваня: «На "Щетке" тоже не открылся, хватает "Обжоры", "Каравана" и "Сигма Ленда"»;

Инна: «Может кому-то и хватает... Но есть люди, которым тяжело добираться в эти магазины, и для них "Амстор" на "Щетке" был спасением... И в мою организацию поступала не одна жалоба с просьбой, чтобы открыли "Амстор"»;

Юлия: «А на Петровке и не планируется открытие»;

Юлия: «Ж/д тоже в пролете. Но, судя по отзывам, потеря невелика».

Как сообщалось ранее, «Амстор» – до недавнего времени самая мощная сеть в «ДНР», оставшаяся с «мирных» времен. У сети было два собственника, один из которых перерегистрировал предприятие на подконтрольной Украине территории. Второй оказался «преданным ДНР» и, воспользовавшись ситуацией, в 2014 году стал самостоятельно работать на оставшихся торговых площадках. Особенность «Амсторов» – работают только в своих отдельно построенных зданиях, не «въезжают» в готовые помещения, например, торговых центров.

До начала военных действий на Донбассе насчитывалось 18 точек «Амстора». В 2014 году уже при «ДНР» работало 11 супермаркетов сети. Однако только весной 2017-го закрылись сразу три точки в Донецке:

в Калининском районе по пр. Ильича, 93д;

в Куйбышевском районе по ул. Соколиная;

в Петровском районе по ул. Добровольского.

В «ДНР» проблемы у «Амстора» начались с июня 2017 года, что совпало с заходом российских сетей, работающих здесь «под прикрытием». Так, в июне «генпрокуратура ДНР» начала процесс против «Амстора» по проспекту 301-й Стрелковой дивизии в Пролетарском районе Донецка. Также на грани закрытия был самый крупный по площади супермаркет в городе Макеевке.

В Калининском районе Донецка на пр. Ильича, 93д на месте «Амстора», открылся «пророссийский» супермаркет «Семерочка».

В декабре 2017 года закрылись наиболее крупные точки: «Амстор» на цирке, на Щетинина, на проспекте Таманский, чуть ранее закрылся «Амстор» в микрорайоне Магистральный (район железнодорожного вокзала). Продолжали «еле-еле» держаться «Амсторы» на проспектах Ильича и Шевченко.

Дончане отмечали, что все небольшие по площади «Амсторы» уже разобраны, в основном, в них заехала сеть «Семерочка» (аналог российской «Пятерочки»), но встречается и «Наш маркет». Кто решится заехать в крупные по площади супермаркеты еще в декабре было вопросом, хотя уже начали ходить слухи о неком «Амстор сити».

Репортаж с открытия супермаркета см. – «Амстор сити» в Донецке: Открытие, файер-шоу и разочарование (Фото).

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