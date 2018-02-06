В Абхазию можно поехать с «паспортом ЛНР». Новости

Жители неподконтрольной Луганщины могут пересекать границу Абхазии при наличии «паспорта ЛНР» или луганской прописки в украинском паспорте. Об этом рассказал представитель Абхазии в «ЛНР» Сергей Ладария, передают местные интернет-ресурсы.

«Пересечение границы вообще не является препятствием, лишь бы был паспорт ЛНР или луганская прописка в обычном украинском паспорте», – отметил он.

«Люди могут ездить в Абхазию и своим ходом, на отдых "дикарями" – на машинах и без них. У нас их всегда встретят с распростертыми объятиями. Сейчас ведется работа по поводу коллективных размещений с туроператорами, чтобы при приобретении билетов на автобус в Абхазию также предусматривалось и размещение этих людей. Чтобы человек, купивший билет, знал конкретно, что он поселится в таком-то месте – это будут санатории или профилактории, или частный сектор – добавил он.

Сергей Ладария отметил, что Абхазия также приветствует трудовой туризм. «Есть компании, помогающие с трудоустройством в Абхазии. Люди звонят, узнают, какие есть вакансии. Планируется привлечь осенью студентов из ЛНР на сбор цитрусовых и других фруктов. Ребята смогут не только заработать, но и отдохнуть», – сказал представитель Абхазии.

Ранее сообщалось, что из «Луганской народной республики» и в частности из неподконтрольного Луганска жители ездят на заработки в Абхазию.

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