Жебривский рассказал о ситуации с предприятиями в «ДНР». Новости

Уровень трудоустройства и зарплат в «ДНР» намного ниже, чем на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Они говорят об открытии заводов, заводы не открываются. И шахты затапливаются – в Горловке ни одна шахта не работает. В Макеевке половина шахт не работают и фактически залиты водой», – говорит он.

По его словам, уровень трудоустройства и зарплат в «ДНР» намного ниже, чем на подконтрольной Украине территории Донецкой области. «С зарплатами также – скверность полная, потому что раньше для бюджетников доплаты были, им уменьшили эти доплаты. На территории, которую контролирует украинская власть, заработная плата намного выше. И пенсии, которые Украина выплачивает, выше, но коммуналкой они, особенно на старшее поколение, влияют», – сказал Жебривский.

Как сообщалось ранее, по информации губернатора Донецкой области Павла Жебривского, на неподконтрольной Украине территории Донбасса тарифы на услуги ЖКХ остались на уровне 2013 года, и сейчас ниже, чем в Украине и России.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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