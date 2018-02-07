В центре админуслуг в Доброполье не обслуживают жителей неподконтрольного Донбасса. Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) недавно открытый центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) не обслуживает жителей неподконтрольных территорий. Об этом рассказала начальник ЦПАУ Татьяна Церковная.
«К сожалению, жители неподконтрольной территории и переселенцы у нас пока обслуживаются в ГМС у нас, в паспортном столе, потому что у нас нет технической возможности провести специальную проверку, идентификацию. И прежде, чем принять документы, сначала ее нужно пройти», – говорит она.
По ее словам, у центра административных услуг в Доброполье есть договоренность о том, что жителей неподконтрольных территорий в городе обслуживает пока только отделение миграционной службы. «Такую группу людей принимают пока только они», – сказала Церковная.
Как заявила заместитель начальника отдела Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области Елена Зубарь, в центре предоставления административных услуг будут принимать жителей неподконтрольных территорий Донбасса, но она не сказала когда. «Он недавно открылся и проходит тестовый режим с декабря. Администраторы ЦПАУ у нас проходили обучение, но они считают сложным эти категории, где не все понятно, как идентифицировать человека, поэтому обучение продолжается, мы проводили семинары в прошлом году и планируем в этом году семинары проводить. ЦПАУ пока еще учится», – сказала она.
Начальник ЦПАУ Доброполья Татьяна Церковная также сообщила, что с момента открытия учреждение обслужило более 600 граждан. «У нас на приеме побывало уже 390 человек по оформлению загранпаспортов и 215 человек по оформлению паспорта гражданина Украины. Очередь у нас не живая, а электронная, люди могут записаться в очередь здесь и получить талончик, а могут в интернете. Программа формирует от 20 до 25 талончиков в день», – сказала она.
Как сообщалось ранее, 12 декабря 2017 года в Доброполье (Донецкая обл.) открылся обновленный центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), на него потратили 6 млн грн. Здесь местные жители смогут оформить паспорт, разрешительные документы и даже открыть частное предприятие.
Согласно разъяснению миграционной службы, для оформления украинских паспортов от жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей требуют дополнительные документы для идентификации личности, но о них можно сообщить и устно, в случае отсутствия каких-либо ведомостей. Сотрудники миграционной службы проверят данные собственными запросами.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ
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