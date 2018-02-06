Германия ежегодно дает более 1 млн евро для переселенцев и на восстановление Донбасса. Новости

За почти 4 года конфликта на Донбассе Германия ежегодно выделяет более 1 млн евро для осуществления программ по поддержке переселенцев и на восстановление Донетчины и Луганщины. Также Берлин инвестирует в программы по развитию Донбасса и предоставляет средства на поддержку переселенцев и через международные организации и благотворительные фонды. Свой вклад вносят также религиозные и волонтерские организации из разных городов Германии.

Улучшение социальной инфраструктуры, обеспечение городков для временного проживания переселенцев, поддержка бизнеса, который начинают семьи переселенцев, подготовка украинских психологов для работы с детьми-переселенцами – эти и другие проекты осуществляет ФРГ в Украине. В 2014 году немецкое правительство выделило около 25 млн евро на строительство жилья для переселенцев и 500 млн евро кредитных гарантий на восстановление инфраструктуры Донбасса.

Часть проектов получает финансирование и техническую поддержку через Немецкую ассоциацию международного сотрудничества (GIZ), отдельные проекты Берлин финансирует через проекты Программы развития ООН, Международного Красного Креста, Международной организации по миграции и другие организации.

В прошлом году GIZ и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ подготовили программу по переквалификации переселенцев. Программа предлагает переселенцам пройти обучение на профессиональных курсах, чтобы трудоустроиться в регионе, где они проживают.

В целом обеспечение работой переселенцев – одна из важнейших задач на сегодня, считает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Более 25 тыс. переселенцев хотят получить работу, не хотят быть просителями. Инкорпорировать их в жизнь уже на этой территории – это также одна из задач. Не только дать жилье, не только дать им возможность купить себе хлеб и воду, а также реализоваться», – отметил Жебривский.

В рамках программ по трудоустройству переселенцев, которую инициировала Международная организация по миграции, ФРГ и другие государства ЕС поддерживают переселенцев, которые предпочитают начать свой бизнес или планируют его расширить. Донецкая областная военно-гражданская администрация для поддержки частной инициативы и развития местных громад инициировала программу «Донецкий куркуль», к финансированию которой присоединились страны Евросоюза.

Социальная помощь и поддержка семей переселенцев, среди которых немало малообеспеченных, многодетных семей – еще одно направление, на котором сосредоточил свое внимание Берлин. Лишь в 2017 году немецкое правительство выделило средства на осуществление программы гуманитарной поддержки (в размере 1 млн евро) УВКБ ООН и 1,5 млн евро выделило специальному фонду ЮНИСЕФ для поддержки детей, живущих вдоль линии разграничения на Донбассе, и детям-переселенцам.

«Эта помощь предоставляется непосредственно той части населения, которая нуждается в особой защите, и страдает от продолжающегося конфликта на востоке Украины. При этом в первую очередь речь идет об улучшении медицинской, психологической и социальной опеки, гарантированном обеспечении доброкачественной питьевой водой, а также о мерах по улучшению санитарных условий», – сообщили в посольстве ФРГ в Украине.

Так, на Днепропетровщине, где живут около 80 тыс. переселенцев, Германия инвестировала более 7 млн грн для реализации 10-ти социальных проектов в 11-ти городах и районах области, чтобы улучшить качество жизни переселенцев.

Также в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях активисты международной благотворительной организации «Каритас» – жители Германии и Польши – обеспечивают переселенцев продуктами питания, предметами гигиены.

Подобные проекты, начатые по инициативе Украины и Германии, охватывают те украинские регионы, где проживают внутренние переселенцы из Донбасса и Крыма.

По материалам: Радио Свобода

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