Украина переходит на автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Новости

Украина с 1 апреля 2018 года переходит на автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

«У меня есть хорошая новость. В законе предусмотрено то, что мы с 1 апреля переходим на автоматический перерасчет работающим пенсионерам. Если до этого нужно было по окончании работы обратиться в Пенсионный фонд, чтобы досчитали весь страховой стаж, то теперь с апреля мы автоматически будем проводить такой перерасчет и обращаться не нужно», – сказал он.

По его словам, с 2019 года в Украине пенсии будут увеличиваться, независимо от каких-либо решений правительства. «Мы провели перерасчет 1 октября, а с 2019 года запускается ежегодная индексация пенсий, которая будет проводиться по нормам закона, независимо от изменений в закон, от решений Кабинета министров, пенсия будет повышаться ежегодно», – напомнил Шамбир.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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