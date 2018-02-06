Сводка из зоны АТО за 5 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 4 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении вся огневая активность противника была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Противник неоднократно применял минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по опорным пунктам сил АТО вокруг населенного пункта Луганское.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибром 120 мм по позициям сил АТО неподалеку Лебединского на Приазовье.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям ДНР 440 единиц различных боеприпасов. Всего украинские подразделения за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, различные типы гранатометов, крупнокалиберное стрелковое оружие. Под огонь попали населенные пункты на донецком, горловском и мариупольском направлениях: в частности, северная и западная окраины Донецка, Докучаевск и южные села, всего 6 населенных пунктов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 3 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Логвиново и Калиново. Огонь велся с применением артиллерии калибром 122 мм, а также из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, различных типов гранатометов и вооружения БМП».