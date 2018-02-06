В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 298 человек. Новости

В «ДНР» со 2 по 3 февраля за нарушение комендантского часа задержали 298 человек, 7 из них арестованы по подозрению в совершении преступлений, 14 – привлечены к ответственности за «мелкое хулиганство» и 1 – за злостное неповиновение сотрудникам «полиции». Об этом говорится в видеоролике «МВД ДНР».

Отмечается, что в ходе проведения отработки проверены 172 увеселительных заведений, а также составлены 129 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных «законом» местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

В 2018 году за нарушение комендантского часа в «ДНР» были задержаны:

Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, в период с июня по декабрь 2017 года за нарушение комендантского часа еженедельно на выходных задерживали от 279 до 766 человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»