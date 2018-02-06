Люди на неподконтрольном Донбассе отдаляются все больше, – Тука. Новости

За 4 года конфликта на Донбассе украинская армия вернула боеспособность. Однако время работает и в минус: в частности, со временем все более отдаляются люди на неподконтрольных территориях – в информационной, культурной сферах. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Информационную связь между украинскими территориями, подконтрольными властям, и неподконтрольными, очень важно поддерживать, считает замминистра. «Об отдалении людей – это абсолютно действительно. Так оно и происходит. В правительстве мы постоянно поднимаем эту проблему», – отметил Тука.

Однако, по его словам, в правительстве есть политики, которые по-разному смотрят на то, как надо решать эту проблему. Есть приверженцы «военного пути» решения, есть убежденные в том, что нужно работать в дипломатическом направлении, усиливая санкции. Есть и те, кто не беспокоится, для кого Донбасс и Крым – это что-то далекое.

В МинВОТ идет работа для того, чтобы неподконтрольные территории приблизить идейно. «Есть целое направление, идет работа. Сейчас идет обсуждение плана мероприятий на 2018-2020 годы», – сообщил Тука.

Изменяются обстоятельства, считает политик, и необходимо реагировать более динамично на действие внешних факторов. Как рассказал Тука, есть и неприятие позиции министерства в необходимости проведения реинтеграции в информационной, культурной сфере – «со стороны некоторых коллег».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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