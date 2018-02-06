В «ЛНР» на шахте в Антраците ликвидируют последствия пожара. Новости

В «ЛНР» на шахте в Антраците ликвидируют последствия пожара

06.02.18 15:14dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

В неподконтрольном Антраците (Луганская обл.) на шахте «Комсомольская», где в ночь с 4 на 5 февраля произошел пожар, сегодня, 6 февраля, проводятся работы по охлаждению горной выработки контроля рудничной атмосферы и замеры расходов воздуха. Об этом говорится в видеосюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Отмечается, что очаг возгорания был обнаружен в вентиляционном стволе. Для выяснения причин и обстоятельств пожара была создана специальная комиссия.

Как сообщалось ранее, ночью 4 февраля на шахте «Комсомольская» произошло задымление по 20-му западному конвейерному штреку на горизонте 960 м. На момент пожара под землей находились 195 человек. Ночью 5 февраля все работники шахты были выведены на поверхность. Пострадавших нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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