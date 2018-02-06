Очередная лапша: В соцсетях раскритиковали обещание Захарченко пустить поезд в Россию. Новости

«Глава Донецкой народной республики» Александр Захарченко заявил о планах в развитии транспорта. Об этом сообщает российское издание «Комсомольская правда».

По словам Захарченко, в планах «властей республики» – запуск поезда в Россию.

Отметим, что сейчас чтобы попасть из «ДНР» в Россию железной дорогой, нужно электричкой добраться до КПП «Успенка», а оттуда уже другой электричкой до Ростова (РФ).

Пользователи соцсетей скептически отнеслись к сообщению. Жители неподконтрольной Донетчины пишут о том, что такие обещания уже давались, однако подвижек в вопросе нет:

Сережа: «ДНР-то планирует. В планы России, судя по всему, это не входит. Никаких технических проблем для ж/д сообщения между ДНР и Россией нет»;

Алексей: «Максимум – до границы. А там пеший переход через пункт пропуска и посадка на поезд РЖД»;

Дмитрий: «Так они планируют уже ого-го»;

Александр: «Согласен полностью! Нам вешают лапшу на уши. Рельсы есть в Россию, уголь и металл везут в Россию, а вот с пассажирскими у них трудности – полная туфта»,

Елена: «Россия не планирует»;

Сергей: «Напомните, с какого года я слышу эту новость»;

Валерий: «С такого же года, как и запуск всех заводов в ближайшее время, освободить всю ДНР, пойти на Киев, запуск 4g и другие басни»;

Оксана: «Я лично не верю. Это муссируется уже давным-давно. Еще бывший министр транспорта Кузьменко обещал поезда до Ростова и Москвы. Хотелось бы, конечно, хоть до Ростова без пересадки в Успенке, но... Будем подождать»;

Димка: «Два года уже слышу эту новость. Кроме текста, дальше ничего»;

Ruslan: «Очередная лапша от балабола»;

Станислав: «А аэропорт когда будет?».

Впрочем, некоторые люди верят обещаниям Захарченко и надеются на лучшее:

Галина: «Быстрей бы!»;

Иван: «Было бы здорово. Пустить поезд "Ясиноватая-Москва" и т. д.»;

Нина: «А можно еще "Ясиноватая-Екатеринбург"».

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