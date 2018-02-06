Верховная Рада разблокировала подписание закона о деоккупации Донбасса. Новости

Верховная Рада Украины разблокировала подписание главой парламента закона №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за проект постановления №7163-П об отмене решения Верховной Рады Украины от 18 января 2018 года о принятии в целом законопроекта №7163 сегодня, 6 февраля, проголосовали 37 народных депутатов Украины, против – 158.

По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, подписание закона №7163 разблокировано. «Постановление отклонено, это открывает путь к подписанию закона о деоккупации», – сказал он.

После того, как закон №7163 будет подписан главой Верховной Рады Украины, документ направят на подпись президенту Петру Порошенко, который публично заявил, что сразу же подпишет его.

Напомним, в «ДНР» расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

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