Оккупацию Крыма Россия признала, а Донбасс нет, надо им помочь, – Геращенко. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» признает Россию агрессором и территорию Донбасса оккупированной на международном уровне. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 февраля, с трибуны парламента заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Важность закона, который мы приняли, в том, что впервые там фиксируются нормы международного права, что сегодня на Донбассе установлен эффективный контроль Российской Федерации, а эта юридическая международная норма зафиксирована в десятках резолюций: и Парламентской ассамблеи Совета Европы, и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и резолюции Европейского парламента», – говорит она.

По ее словам, одним из самых проблемных вопросов в переговорах в Минске является то, что представители России в Трехсторонней контактной группе не признают, что РФ является участником конфликта на Донбассе. «"Нас там нет" и играют Ваньку-дурака из себя, разыгрывая сцену, что российских войск, российских наемников, российского оружия нет на территории Донбасса. Поэтому этот закон просто констатирует правду, тот факт, что эта территория, также, как и Крым, сегодня оккупирована. Разница только в том, что оккупацию Крыма Россия признала, а Донбасс не признает, и надо им в этом помочь», – заявила Геращенко.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада разблокировала подписание закона о деоккупации Донбасса, документ готовятся передать на подпись президенту Украины.

В свою очередь в «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.

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